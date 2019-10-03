ارتفاع عدد قتلى احتجاجات العراق إلى 18 شخصًا وإصابة المئات

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أمرت السلطات العراقية بتمديد حظر التجول في مدن جنوب العراق حيث تتواصل الاحتجاجات العنيفة، وشملت مدن حظر التجول البصرة والنجاح وميسان، حسبما قال مسؤولون أمنيون وناشطون لـCNN، الخميس، فيما قالت مصادر حقوقية إن 18 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 900 شخص خلال يومين من الاحتجاجات في جميع أنحاء العراق.

ويأتي القرار الحكومي بتوسيع نطاق حظر التجول في البلاد، في أعقاب حملة حكومية على الاحتجاجات في بغداد والناصرية، حيث تم فرض حظر تجول كامل وتوقف الوصول إلى الإنترنت.

وقال علي أكرم البياتي، عضو اللجنة العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق لـCNN، إن 18 شخصًا على الأقل قتلوا وجرح 919 خلال يومين من الاحتجاجات العنيفة في جميع أنحاء العراق.

ومن بين القتلى 17 متظاهراً وضابط شرطة، فيما أصيب 712 متظاهرًا و 207 من قوات الأمن العراقية.

واندلعت احتجاجات عنيفة في بغداد وفي عدة محافظات شيعية في الجنوب هذا الأسبوع، احتجاجا على البطالة والفساد الحكومي ونقص الخدمات الأساسية.