الرئيس التونسي المؤقت: سجن القروي يؤثر على مصداقية انتخابات الرئاسة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، إنه تواصل مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشأن وضح المرشح الرئاسي نبيل القروي، والذي تحتجزه السلطات على خلفية اتهامات بالفساد والتهرب الضريبي.

واعتبر الرئيس التونسي المؤقت، في كلمة تليفزيونية، الجمعة، أن وجود المرشح الرئاسي نبيل القروي يؤثر على مصداقية الانتخابات التي تجرى جولة الإعادة فيها الشهر الجاري.

ووصف محمد الناصر في كلمته، المشاركة في الجولة الأولى للانتخابات والتي جرت قبل أسابيع، بأنها لم تكن في المستوى المطلوب، داعيًا التونسيين إلى المشاركة في جولة الإعادة بكثافة لاختيار رئيس جديد للبلاد.

وستجرى جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة في تونس في 13 أكتوبر تشرين الأول الجاري، بين الأكاديمي قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي واللذان حصدا أعلى الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات.