دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر مرافقة عدد من الطائرات المقاتلة السعودية لطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية فوق أجواء الرياض.

وأثارت مقاطع الفيديو هذه تكهنات مغردين بأن الطائرة تحمل على متنها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز وأن الطائرات المقاتلة هي لأغراض أمنية، إلا أن قناة الإخبارية السعودية الرسمية نشرت مقطع الفيديو مؤكدة على أن هذا الفيديو كان جزءا من العروض الجوية التي شهدتها المملكة خلال اليوم الوطني في الـ23 من سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقالت صفحة هيئة مكافحة الإشاعات في المملكة العربية السعودية فإن "الفيديو المتداول عن لحظة وصول طائرة خادم الحرمين الشريفين الى الرياض غير صحيح، والفيديو الحقيقي للطائرات المشاركة في فعاليات اليوم الوطني 89 خلال العرض الجوي في مدينة الرياض، ويظهر في الفيديو طائرة التزود بالوقود الحديثة إيرباص A330 MRTT".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من تعليقات المغردين حول هذا الفيديو: