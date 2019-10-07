إيران تسمح بدخول العراقيين دون تأشيرة من 24 أكتوبر إلى 27 ديسمبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت إيران، الإثنين، عن السماح للعراقيين بدخول أراضيها دون تأشيرة لمدة تزيد عن شهرين، وذلك بداية من 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 27 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقالت السفارة الإيرانية في بغداد، في بيان، إن القرار هدفه المساهمة في "تعميق وتوطيد العلاقات بين الحكومتين والشعبين الصديقين والشقيقين أكثر فأكثر"، تمهيدًا لـ"إلغاء التأشيرات بشكل دائم بين البلدين"، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأوضحت السفارة الإيرانية أن إلغاء تأشيرة دخول العراقيين إلى إيران يأتي ردًا على قرار مماثل من قبل السلطات العراقية التي سمحت لرعايا طهران بدخول العراق خلال شهري محرم وصفر (سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول).

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قال، الأحد، عبر تويتر، إن "مؤامرات الأعداء للتفرقة بين العراق وإيران لن يكون لها أثر"، في معرض تعليقه للمرة الأولى على احتجاجات العراق القائمة منذ نحو أسبوع.