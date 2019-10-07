ترامب يهدد تركيا بـ"تدمير" اقتصادها في حال "تجاوزت الحدود"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، تركيا بتدمير اقتصادها في حال "تجاوزت الحدود"، وذلك بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض عن سحب قوات أمريكية متمركزة في شمال شرق سوريا قبيل العملية العسكرية التي تعتزم أنقرة القيام بها ضد قوات سوريا الديمقراطية (ذات الغالبية الكردية).

وقال ترامب في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "كما قلت بقوة سابقا، وللتذكير فقط، إذا فعلت تركيا أي شيء أعتبره، بحكمتي العظيمة والتي لا تضاهى، تجاوزا للحدود، سأدمر وأطمس اقتصادها بالكامل (وقد فعلت ذلك سابقا)، يجب عليها وعلى أوروبا والآخرين، التكفل برقابة أسرى مقاتلي داعش وعائلاتهم".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "قامت الولايات المتحدة بأكثر بكثير مما كان متوقعا منها، بما في ذلك بسط السيطرة على 100% من خلافة داعش، حان الآن دور الآخرين في المنطقة، بعضهم يمتلك ثروة كبيرة، بحماية أراضيهم، أمريكا عظيمة".

وكان قد أعلن البيت الأبيض في وقت سابق، الإثنين، عن عدم مشاركتها بالعمليات العسكرية "العبثية" التي ستشهدها منطقة شمال شرق سوريا، وذلك تزامنا مع تحضيرات تركيا لشن عملية عسكرية واسعة ضد قوات سوريا الديمقراطية.

من جانبها، قالت قوات سوريا الديمقراطية إن أمريكا أظهرت "عدم وفاء" بالتزاماتها تجاه الأكراد، محذرة من الفراغ الذي سيتركه سحب القوات الأمريكية من المنطقة.

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وأشارت المجموعة ذات الغالبية الكردية إلى أن الجيش السوري تحرك باتجاه مدينة منبج الاستراتيجية، معتبرة أن هذا التحرك يمثل العاقبة الأولى للانسحاب الأمريكي.