دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول تعليق له بعد الإعلان عن بدء العملية العسكرية التركية على شمال شرق سوريا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أخبر الأتراك بأن الهجوم على القوات الكردية في سوريا "فكرة سيئة".

وقال ترامب في بيان نشره نائب المنسق الإعلامي للبيت الأبيض، هوغان غيدلي: "اجتاحت تركيا، العضو في الناتو، هذا الصباح، سوريا، لا تدعم الولايات المتحدة هذا الهجوم وقد أكدت بوضوح لتركيا أن هذه العملية فكرة سيئة".

وتابع الرئيس الأمريكي بيانه قائلا: "لا وجود لجنود أمريكيين في المنطقة، من اليوم الأول الذي دخلت فيه عالم السياسة أوضحت للجميع بأنني لا أريد خوض هذه الحروب التي لا نهاية لها وغير المنطقية، وبالتحديد تلك التي لا تستفيد منها الولايات المتحدة".

وأضاف ترامب قائلا: "لقد تعهدت تركيا بحماية المدنيين والأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيين، وضمان عدم وقوع كارثة إنسانية، وسنحملها مسؤولية تعهداتها".

وقال الرئيس الأمريكي في بيانه إن تركيا تتحمل مسؤولية إبقاء أسرى تنظيم داعش في السجون وعدم فسح المجال أمام التنظيم لإعادة تأسيس نفسه، مشيرا إلى أن واشنطن تتوقع من تركيا الوفاء بالتزاماتها ومؤكدا أن بلاده ستراقب الأوضاع عن قرب.

يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان قد أعلن في وقت سابق الأربعاء، عن بدء عملية "نبع السلام" على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ذات الغالبية الكردية، شمال شرق سوريا.