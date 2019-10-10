دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر النائب الكويتي السابق، وليد الطبطبائي، سلسلة تغريدات حول ما وصفها بـ"أول البشائر" للعملية التي أطلقتها تركيا في شمال سوريا والتي أطلقت عليه اسم "نبع السلام".

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات للطبطبائي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "اول بشاير نبع السلام.. القوات التركية تدخل مدينة تل ابيض بدون قتال وسط ترحيب وتكبير أهالي البلدة.. الجيش المحمدي.. تركيا".

وتابع قائلا: "الجيش التركي دخل عفرين ولم يخرب منزلا ولم يقتل اعزلاً.. ودخلت روسيا وقبلها إيران فلم تبق منزلا على حاله ولم تستثن المشافي والمدارس أما نظام الاسد فلم يبق حائطا قائما بل سوى مدنا بالأرض والقتلى المدنيين ناهزوا مليون ولم نسمع اعتراضات بعض من يعترض اليوم على عملية نبع السلام".

وأردف الطبطبائي قائلا: "تركيا تبدأ عملية نبع السلام في شمال سوريا بمشاركة 85 الف جندي وستكون المرحلة الأولى بعمق 15 كم تشمل بلدات عين العرب وتل ابيض و راس العين وتشمل المرحلة اللاحقة حتى القامشلي بعمق 30 كم، وتوقعاتي ان المرحلة الأولى لن تستغرق سوى بضعة أيام بسبب سهولة التضاريس.. عندما عزمت تركيا على شراء صواريخ S400الروسية هددت امريكا بوقف تزويد تركيا بطائراتF35 ولكن تركيا اشترت الصواريخ الروسية وستحصل بالوقت نفسه على الطائرات الامريكية.. واليوم يتكرر تهديد امريكا لتركيا اذا هي دخلت مناطق السيطرة الكردية في شمال سوريا.. ستدخل تركيا ولن تفعل امريكا اي حاجة!"

من جهته رد الإعلامي، عبدالله البندر على الطبطبائي في تغريدة على صفحته بتويتر، قال فيها: "إلى العرب المغررين بخطابات اردوغان طوال السنوات الماضية، اعتقد اليوم اتضحت لكم أهداف تركيا تجاه العرب ومشروع التوسع للخلافة المزعومة عن طريق حزب الإخوان الإرهابي والذي بدأ كما ترون في تغريدات "الطبطبائي" بالترويج للهجوم على أراضي العرب.. الإخونجية وصلوا إلى قاع ’مستنقع الخيانة‘".