وزير خارجية تركيا يرد على إدانة السعودية "نبع السلام": بأي وجه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، على إدانة المملكة العربية السعودية لعمليات العسكرية "نبع السلام" التي أعلنت عنها أنقرة في شمال سوريا، ملقيا الضوء على نتائج العمليات التي تقودها المملكة في اليمن ضمن تحالف "دعم الشرعية" ضد جماعة الحوثي.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية على لسان الوزير أوغلو قوله: "لقد قتلتم الكثير من الناس في اليمن وتركتم أشخاصا جياعا والآن بأي وجه تعارضون عملية نبع السلام"، لافتا إلى أنه ومن خلال العملية "سيتم تطهير المنطقة من الإرهابيين، وضمان وحدة حدود وتراب سوريا وعودة المهجرين إلى أراضيهم، وتأسيس السلام والاستقرار في المنطقة".

وألقى أوغلو الضوء على أن عملية نبع السلام "مسألة أمن قومي بالنسبة لنا، عمليتنا هذه انطلقت في إطار حقوقنا النابعة من القانون الدولي".

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعربت في بيان نشرته الخارجية في المملكة عن إدانتها لما وصفته بـ"العدوان" التركي على مناطق شمال شرق سوريا، مشيرة إلى أن لهذا الهجوم تداعيات سلبية على الجهود الدولية لمكافحة تنظيم داعش.

وقالت المملكة في بيان صادر عن وزارة خارجيتها إنها تعبر عن إدانتها لـ"العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا، في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية".