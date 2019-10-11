دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هاجم الناشط الإماراتي، إبراهيم بهزاد، الإعلامية في قناة الجزيرة القطرية، غادة عويس إلى جانب عدد من الإعلاميين في القناة موجها انتقادات إلى طريقة التعامل وتغطية العمليات العسكرية التي تخوضها القوات التركية في شمال سوريا واسمتها "نبع السلام".

وقال بهزاد في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: " لماذا لا تقوم قناة الجزيرة بانتقاد التدخل العسكري التركي في سوريا ‼️ وأين هي برامجها وما خفي أعظم وأين هم المحللين الذين يتحدثون عن الاحتلال العسكري ويتباكون على الدول العربية.. وأين صوت فيصل القاسم عن تدخلات تركيا في بلاده وتباكي جمال ريان ودموع خديجة بن قنة وعويل غادة‼️"

من جهتها ردت عويس بتغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: "مع اني لا اعرفك ومع انك تعيش تحت نظام بوليسي يجبرك على شتمي، اقول لك بكل محبة اني ضد العنف والظلم اينما كان ولذلك اتمنى أن يتفاهم الكرد والاتراك وان توقف السعودية حربها باليمن وان يتوقف تآمر الامارات وان ترفع الدول ال٤ حصارها عن قطر وان تنعم الامة بالحرية والازدهار وتتحرر فلسطين!".

بهزاد رد مجددا ناشرا صورة بتعليق قال فيه: "غادة عويس مذيعة الجزيرة هذه هي مسيرتِك وتارِيخك.. كيف يتم تحرير فلسطين والأمة فيها أمثال سمير (اسمر عويس)!!" قبل أن ترد عويس قائلة: "مؤسف أن يكون مستواك بهذه الحقارة وهذا الجهل! لا أخلاق ولا دين ولا علم! على اي حال لا جلَدَ لي بتاتاً على مناقشة الجُهّال! للناس أن تتولّاك هنا ولله أن يتولاّك لاحقاً. تافه وبائس.."