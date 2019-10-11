مسؤول أمريكي يعلق على ما يُقلق السعودية وإسرائيل بعملية تركيا في سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أنه يشارك المملكة العربية السعودية وإسرائيل في أن العملية التي أطلقتها تركيا في شمال سوريا وسمتها "نبع السلام" تصب في صالح إيران في المنطقة.

وقال المسؤول: "أنا يائس من ذلك (العملية العسكرية التركية) وأنا اتفق مع السعوديين وبنيامين نتنياهو، هذا خطأ كبير وسيترتب عليه تداعيات كبيرة لأمننا جميعا، ولا أعلم أي أحد غير منزعج من ذلك."

ووصف المسؤول الأمريكي الوضع الحالي قائلا إنه "في غاية الدراماتيكية ووضع خطير جدا"، لافتا إلى أن العملية التركية "تهدد حلفائنا في محاربة الإرهاب، قوات سوريا الديمقراطية وتقطع جهودنا لهزيمة داعش عبر إبعاد قوات سوريا الديمقراطية عن المعركة في الجنوب.."

وحول إعطاء البيت الأبيض والرئيس الأمريكي "الضوء الأخضر" لتركيا للبدء في هذه العملية، قال المسؤول: "اعطيناهم ضوء أحمر واضح للغاية".

ويذكر أن قالت جلنار ايبت، مستشارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قالت في مقابلة مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN: "الرئيس ترامب والرئيس أردوغان توصلا إلى تفاهم بالتحديد حول ما هي هذه العملية (نبع السلام) والرئيس أردوغان والرئيس أردوغان سيتقابلان في واشنطن في الـ13 من نوفمبر لبحث تفاصيل أكثر واعتقد أن واحدة من هذه التفاصيل هي مناقشة مقاتلي داعش ومسؤوليات المجتمع الدولي وهو أمر نتشاركه في رؤيتنا المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية".