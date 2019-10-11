3 فصائل كردية رئيسية في سوريا وتركيا.. كيف تتعامل معهم أنقرة؟

آلاف الأكراد يتظاهرون في عفرين ضد تركيا

آلاف الأكراد يتظاهرون في ألمانيا ضد سياسات الحكومة التركية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت تركيا، مساء الأربعاء، البدء بعملية عسكرية على الحدود مع سوريا أطلقت عليها اسم "نبع السلام"، تستهدف عددا من المناطق التي تسيطر عليها جماعات وفصائل كردية وأخرى ذات غالبية كردية مثل قوات سوريا الديمقراطية، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز 3 فصائل:

- حزب العمال الكردستاني

يُعرف بـ"PKK" يعتبر جماعة انفصالية وبحرب مع تركيا منذ أكثر من ثلاثة عقود.

- حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي

يُعرف بـ"PYD" وهو على الطرف الآخر من الحدود مع تركيا داخل الأراضي السورية، ويعتبر الفرع السوري لحزب الـ"PKK،" ولديه تنظيم سياسي ويتبع الزعيم ذاته للفرع التركي، عبدالله أوجلان، المسجون حاليا في تركيا.

- وحدات حماية الشعب التركي

يُعرف بـ"YPG" يعتبر الجناح المسلح لـ"PYD" ويعتبر أيضا الحليف الأقوى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية على الأرض في سوريا ويتلقى دعما كبيرا منها الأمر الذي ساهم بسيطرته على مساحات واسعة في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"دعاش،" ولكن على الصعيد الآخر اخذ أيضا مساحات من الأراضي التي يسيطر عليها الثوار المدعومون من تركيا.

تركيا تصنف كلا من الأحزاب الكردية الثلاثة السابقة على أنها منظمات إرهابية في الوقت الذي تصنف فيه الدول العربية وأوروبا حزب الـ"PKK" فقط على أنه إرهابي.