موسكو، روسيا (CNN)-- أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، عن شعوره بالقلق تجاه الهجوم التركي لإزاحة القوات الكردية في شمال شرق سوريا، لأن مقاتلي داعش المحتجزين هناك يمكنهم "الهروب ببساطة"، على حد تعبيره.

وقال بوتين، على هامش منتدى كومنولث الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي السابق في تركمانستان، إن "الوحدات الكردية كانت تحرس المناطق في شمال سوريا، حيث معسكرات احتجاز مقاتلي داعش، ولكن الآن بعد دخول الجيش التركي إلى هذه الأراضي، فإن الأكراد يمكنهم ترك هذه المعسكرات، وبالتالي يمكن لهؤلاء الهروب ببساطة".

وأضاف بوتين: "لست متأكدًا من أن الجيش التركي يمكنه إبقاء ذلك تحت السيطرة". كما دعا الرئيس الروسي دول الكومنولث المستقلة إلى التأهب لمواجهة التحدي الجديد لمقاتلي داعش الفارين من الاحتجاز إلى الدول المجاورة.

وفي وقت سابق، قالت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إن أعمال شغب نشبت في مخيم الحول بمحافظة الحسكة شمالي شرق سوريا لدى محاولة زوجات مقاتلي تنظيم داعش الفرار من المخيم.

ويقدر عدد المتواجدين في المخيم حوالي 50 ألف، غالبيتهم من الأطفال، ومعظم الباقين من النساء، حسب تقرير لشبكة CNN في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتضم الحسكة سجون أخرى لاحتجاز مقاتلي داعش، وتقوم بحراستها قوات سوريا الديمقراطية التي تواجه حاليًا عملية عسكرية أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لـ"تطهير" شمال سوريا من "الإرهابيين"، وإقامة "منطقة آمنة" تستوعي مليوني سوري سيعودون من تركيا.