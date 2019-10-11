قوات سوريا الديمقراطية: هروب 5 دواعش من سجن إثر قصف تركي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الجمعة، أن 5 عناصر من تنظيم "داعش" المحتجزين هربوا من سجن نافكور في القامشلي شمال شرق سوريا، بعد سقوط قذائف هاون تركية بالقرب منه.

وتسيطر "قوات سوريا الديمقراطية" على سجون داعش في جميع أنحاء شمال سوريا. ومنذ بدء الهجوم العسكري التركي في سوريا، الأربعاء الماضي، أوقفت قوات سوريا الديمقراطية التي كانت تدعمها الولايات المتحدة العمليات العسكرية ضد داعش في شمال سوريا.

واتهم المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي، في بيان الجمعة، تركيا بمحاولة إطلاق سراح سجناء داعش من خلال الهجوم العسكري التركي. وقال: "هناك تهديد حقيقي بخروج الموقف عن السيطرة".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن أعمال شغب وقعت في مخيم الحول بمحافظة الحسكة شمالي شرق سوريا، حيث يتم احتجاز أسر مقاتلي تنظيم "داعش". ونشر مركز التنسيق والعمليات العسكرية لـ"قسد" مقطع فيديو قصير، الجمعة، قال إنه للحظة وقوع أعمل شغب من قبل زوجات مقاتلي تنظيم داعش لدى محاولتهن الفرار من المخيم.