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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت اعلنت دائرة العلاقات العامة والشؤون الدولية للشركة الوطنية لناقلات النفط الإيرانية أن الانفجارين الذي وقعا في ناقلة نفط "سابيتي" كانا بسبب إصابة بصاروخين خلال إبحارها على بعد 60 ميلا (نحو 100 كيلومتر) قبالة سواحل مدينة جدة السعودية في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن خزاني نفط تضررا نتيجة الانفجارين الأمر الذي أدى إلى تسرب نفط إلى البحر الأحمر، قبل تمككن الطاقم من السيطرة عليه.

وقالت الشركة الوطنية لناقلات النفط بإيران أن كافة أفراد طاقم السفينة في أمان وأن ناقلة النفط في وضع مستقر.

وحددت الشركة وفقا لما نقلته الوكالة الإيرانية وقت إصابة الناقلة "سابيتي" بصواريخ عند "الساعة الخامسة والخامسة و5:20 دقيقة صباحا".