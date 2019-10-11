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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال رئيس العلاقات العامة في شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية إن الصاروخان الذين أصابا ناقلة النفط في البحر الأحمر، صباح الجمعة، يحتمل أنهما أطلقا من المملكة العربية السعودية، وفقا لما نقله تلفزيون برس الإيراني.

الشركة الوطنية لناقلات النفط نفت لاحقا أن حادث الناقلة "سابيتي" في البحر الاحمر ناجم عن اصابتها بصاروخ من جانب السعودية، وفقا لما نقلته الوكالة الإيرانية الرسمية.

ولم تصدر أي تعليقات من مسؤولين إيرانيين حول تحميل المسؤولية لأي جهة حتى كتابة التقرير.

دائرة العلاقات العامة والشؤون الدولية للشركة الوطنية لناقلات النفط الإيرانية كانت قد أعلنت أن الانفجارين الذي وقعا في ناقلة نفط "سابيتي" كانا بسبب إصابة بصاروخين خلال إبحارها على بعد 60 ميلا (نحو 100 كيلومتر) قبالة سواحل مدينة جدة السعودية في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن خزاني نفط تضررا نتيجة الانفجارين الأمر الذي أدى إلى تسرب نفط إلى البحر الأحمر، قبل تمككن الطاقم من السيطرة عليه.