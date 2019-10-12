دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت قوات حرس الحدود السعودية تفاصيل محادثة دارت بينها وطاقم الناقلة الإيرانية التي قيل إنها تعرضت لهجوم في البحر الأحمر، الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي لمديرية حرس الحدود قوله إنه في الساعة 11:47 (بتوقيت السعودية) من صباح الجمعة، تم استقبال بريد إلكتروني من المحطة الساحلية بجدة ( Jeddah Radio )، تتضمن تلقيهم رسالة إلكترونية من كابتن الناقلة ( Sabiti )، والتي تحمل العلم الإيراني، تُفيد بتعرض مقدمة الناقلة لـ "كسر"، نتج عنه تسرب نفطي في البحر من شحنة وخزانات الناقلة.

وأضاف المتحدث باسم حرس الحدود: "عند تحليل المعلومات من قبل مركز التنسيق، بهدف القيام بتقديم أي مساعدة لازمة، تبين أن الناقلة واصلت سيرها، وأنها تبعد مسافة 67 ميلاً بحريًا جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي، وأنها قامت بإغلاق نظام التتبع الآلي، مع عدم الرد على اتصالات المركز".

وأشار المتحدث إلى أنه بعد مرور نحو 4 ساعات (الساعة 3:50) لاحظ حرس الحدود السعودي أن تحديثات طرأت على موقع للناقلة، إذ اتضح أنها كانت تبعد مسافة 79 ميلاً بحريًا، جنوب غرب ميناء جدة، وعلى مسافة 64 ميلاً بحريًا عن أقرب نقطة من الشاطئ، مُبحرة بسرعة 9.7 عقدة باتجاه 152 درجة.

وأكدت مديرية حرس الحدود التزام المملكة بأمن وسلامة الملاحة البحرية، والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة.