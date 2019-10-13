نشر الأحد ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفت المملكة العربية السعودية ضلوعها في عملية استهداف ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر الجمعة، وفقا لتصريحات أدلى بها وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، لـCNN الأحد.

وردا على سؤال مراسل CNN، ماثيو تشانس، حول ضلوع محتمل للسعودية في العملية، رد الجبير قائلا: "بالطبع لا نشترك بمثل هذا السلوك".

وكانت قد تعرضت ناقلة نفط تابعة لشركة النفط الإيرانية الوطنية لاستهداف بصاروخين، عندما كانت على بعد 60 ميلا بحريا من الموانئ السعودية، في البحر الأحمر، الجمعة، وفقا لوسائل إعلامية إيرانية رسمية.

وأعلنت قوات حرس الحدود السعودية، السبت، عن تلقيها رسالة من قائد الناقلة الإيرانية عبر راديو جدة، تفيد بتعرض مقدمة الناقلة لـ"الكسر"، ما نتج عنه تسرب نفطي في مياه البحر الأحمر.

وتأتي هذه الحادثة امتدادا لاستهداف ناقلات النفط في كل من الخليج والبحر الأحمر، بعد أن شهدت المنطقة عدة عمليات سابقة على ناقلات نفط سعودية وإماراتية، اتُهمت إيران بالوقوف خلفها.