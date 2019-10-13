الأحد ،

نشر الأحد ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2019

اليوم الـ5 للهجوم.. ما مصير الأكراد قرب حدود تركيا وسوريا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كذب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ما قالته السلطات الكردية شمال شرق سوريا حول هروب أكثر من 700 شخصا مرتبطا بمقاتلي داعش منذ بدء عملية "نبع السلام" التركية، مؤكدا أن بلاده لا تملك تصاميما للأراضي السورية بل إنها تحارب من يسعون لتقسيم سوريا.

وقال أردوغان إن المعلومات التي تحدثت عن هروب المئات من النازحين المرتبطين بداعش "مغلوطة" مشيرا إلى أن الهدف منها هو "استفزاز أمريكا وأوروبا"، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وأضاف الرئيس التركي قائلا: "نحن لا نملك تصاميما للأراضي السورية، بل نحن نحارب من يسعى لتقسيم سوريا"، وفقا للأناضول.

وكشف أردوغان أنه سيتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال 24 ساعة "في حال وجود قلق"، وسيتخذان الخطوات اللازمة معا.

وكانت قد ذكرت السلطات الكردية شمال شرق سوريا، أن العملية التركية قد أسفرت عن هروب 785 شخصا مرتبطا بمقاتلي داعش من مخيم عين عيسى.