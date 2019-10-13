بعد إعلان تركيا السيطرة على رأس العين.. المرصد: "قسد" استعادت غالبيتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، إن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" استعادت أغلب المناطق التي سيطرت عليها القوات التركية في منطقة رأس العين بريف الحسكة، وذلك بعد يوم من إعلان أنقرة سيطرة قواتها عليها ضمن عمليات "نبع السلام".

وقال المرصد في تقرير نشره على موقعه الرسمي إن ذلك جاء بعد "اشتباكات عنيفة بين الطرفين، أفضت إلى انسحاب الفصائل من المنطقة الصناعية، وتتركز الاشتباكات الآن في منطقة معبر رأس العين بالإضافة لمحور تل حلب، وسط قصف مكثف وعنيف بشكل متبادل، ووثق المرصد السوري مقتل أكثر من 17 من الفصائل الموالية لتركيا خلال الهجوم المعاكس لقسد في رأس العين".

وأضاف المرصد السوري في تقريره أن "4 عناصر من قسد قتلوا في الاشتباكات ذاتها"، لافتة إلى أن ووفقا لمصادر فإن "قوات من التحالف الدولي تنتشر في مدينة القامشلي ومدينة عين العرب (كوباني)".

وأردف التقرير أنه مع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإنه "يرتفع إلى 85 تعداد عناصر قوات سوريا الديمقراطية الذين قتلوا منذ انطلاق العملية العسكرية التركية جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات، كما ارتفع إلى 76 تعداد مقاتلي الفصائل الموالية لتركيا بينهم 13 من خلايا أنقرة ممن قتلوا خلال قصف واشتباكات مع قسد، فيما قتل 8 جنود أتراك خلال الاشتباكات والاستهدافات، اعترفت تركيا بمقتل 5 منهم، ومعلومات عن قتلى أتراك آخرين عند الحدود التركية – السورية، وعدد الذين قتلوا مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين".