إسرائيل تنشر فيديو للمواطن السعودي سالم الراشد وتحية "شابات شالوم"

مظاهرات في الأردن ضد أي مشاركة بمؤتمر البحرين و"صفقة القرن"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو لمواطن سعودي وجه تحية "شابات شالوم" لليهود عبر حسابة بتويتر.

مقطع الفيديو أعادت إسرائيل بالعربية نشره على صفحتها بتويتر، بتعليق قالت فيه: "وضع المواطن السعودي 🇸🇦 سالم الراشد هذا الفيديو عبر صفحته بتويتر ليهنئ اليهود بالعبرية بقدوم يوم السبت.. شابات شالوم على الجميع في المنطقة دائما".

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها إسرائيل بالعربية مقطع فيديو من حسابات نشطاء سعوديين، إذ نشرت مطلع الشهر الجاري مقطع فيديو بتعليق: "مواطن سعودي يعرب عن تأييده للتطبيع مع دولة إسرائيل ويطالب بتغيير الصورة النمطية العربية عن إسرائيل، مشيرا إلى أن تغيير هذه الصورة سيساهم في بناء السلام".

ويذكر أن وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس أعلن مؤخرا طرح "مبادرة سياسية للتوقيع على اتفاق عدم اقتتال مع دول الخليج العربية، في مبادرة تاريخية تنهي الصراع وتمهد الطريق لتعاون مدني حتى التوقيع على اتفاقية سلام"، لافتا إلى أنه عرض المبادرة على وزراء الخارجية العرب خلال زيارته للأمم المتحدة، الشهر الجاري.