الجبير لـCNN: على أمريكا أن تقرر سياستها تجاه الأكراد في سوريا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، الأحد، أن على أمريكا أن تقرر سياستها من الأكراد في سوريا، رافضا التعليق على المسؤولية الأخلاقية التي تقع على عاتق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحماية القوات التي حاربت تنظيم داعش مع واشنطن جنبا إلى جنب.

وجاءت تصريحات الجبير ردا على سؤال لـCNN في حوار له مع صحفيين، وقد سأله مراسلنا، ماثيو تشانس، قائلا: "لقد أدنتم العملية العسكرية التركية شمال سوريا، الأكراد يجابهون قوة عسكرية ساحقة، ما الحق الذي استندت إليه أمريكا في عملية تخليها عن حلفائها بهذه الطريقة؟".

وأجاب وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية على السؤال قائلا: "لا أعتقد أنني سأصف الموقف بهذه الطريقة، أؤمن أن أمريكا تعمل مع القوات الكردية شمال شرق سوريا وعلى الولايات المتحدة أن تحدد سياستها في هذا الشأن".

وأضاف الجبير قائلا:" لا يجب أن نكون متعجرفين ونجلس هنا ونقرر صحة الخطوة من عدمها، نحن نعقد استشارات وثيقة مع أصدقائنا في واشنطن، ومع أصدقائنا الذين ندعمهم في سوريا، ونتطلع قدما للحل الأفضل".

وطرح تشانس سؤالا آخر على الوزير السعودي قال فيه: "هل تتفق مع ما قالته الإدارة الكردية حول مسؤولية أمريكا الأخلاقية والتي تكمن بحماية من قاتلوا جنبا إلى جنب معها؟"، ليرد الجبير قائلا: "لم أر ذلك لذلك لا تعليق"، على حد تعبيره.

وكان قد قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سحب قواته من المناطق التي تشهد عمليات عسكرية تركية شمال شرق سوريا، وهو ما اعتبرته قوات سوريا الديمقراطية في تلك المناطق "طعنة في الظهر" من حليفتها، واشنطن.