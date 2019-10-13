بغارة تركية.. مقتل صحفي كردي كان في طريقه للاحتجاج على "نبع السلام"

نشر الأحد ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2019

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قُتل صحفي كردي على الأقل في العملية العسكرية التركية "نبع السلام"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكردية في بيان لها، الأحد.

ولقي مراسل الوكالة الكردية، سعد الأحمد، حتفه إثر هجوم تركي على الطريق الواصل بين القامشلي وراس العين، في حين أصيب زميله محمد أكنجي في الهجوم نفسه.

وقالت الوكالة إن الطائرات التركية تبعت موكبا للمدنيين الذين كانوا متوجهين من القامشلي إلى راس العين لإدانة "الاجتياح التركي"، وقامت باستهدافهم.

وكانت قد بدأت تركيا عملية "نبع السلام" العسكرية على مناطق سيطرة القوات الكردية شمال شرق سوريا، الأربعاء، ما أسفر عن مئات القتلى وآلاف المصابين حتى الأحد.