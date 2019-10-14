سانا: جيش النظام يصل عين عيسى في شمال شرق سوريا

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، سانا، الأحد، إن وحدات جيش النظام السوري، دخلت بلدة تل تمر ووصلت إلى مدخل مدينة عين عيسى في شمال شرق سوريا بعد اتفاق تم التوصل إليه مع قوات سوريا الديمقراطية، لمواجهة العملية العسكرية التركية.

ونقل مراسل تليفزيوني سوري على الهواء مباشرة، وصول القوات السورية إلى منطقة يعرّفها بأنها مدخل عين عيسى، لكن لا يمكن لـ CNN تأكيد مكانهم بشكل مستقل.

كما نشرت وسائل الإعلام الحكومية مقاطع فيديو من عدة بلدات تدعي أنها تظهر السكان المحليين يرحبون بالقوات السورية.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، إن عدد من الأشخاص المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية داعش فروا من مدينة عين عيسى على خلفية الغارات الجوية للقوات التركية.