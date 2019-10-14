أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن نحو 150 ألف إلى 160 ألف شخص نزحوا من مدنهم، على خلفية العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

وعبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان له، الاثنين، عن قلقه من الغارات الجوية التركية بالقرب من مخيم عين عيسى والذي يستضيف نحو 13 ألف نازح مدني.

وأوضح المكتب في بيانه، أنه على الرغم من فرار بعض النازحين، ربما بمن فيهم أفراد من عائلات مقاتلي داعش المحتجزين، إلا أن غالبية سكان المخيم ظلوا هناك.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على تلك المناطق في شمال شرق سوريا، بعد تحريرها من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية داعش، أن مئات الأجانب المنتمين إلى التنظيم فروا من مخيم عين عيسى، بسبب العملية العسكرية التركية.