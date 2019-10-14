احتفالات في تونس بفوز قيس سعيد بالرئاسة طبقًا لاستطلاعات الرأي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- احتفل الآلاف من أنصار المرشح الرئاسي التونسي قيس سعيد، بفوزه في الانتخابات التي جرت الأحد في تونس، وذلك بعدما أعلنت استطلاعات الرأي حصد سعيد المرشح المستقل لأكثر من 75% من الأصوات في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة في تونس.

وفي كلمة له في أعقاب غلق مراكز الاقتراع، مساء الأحد، قال قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري، إن الدولة التونسية ستستمر بقوانينها وبتعهداتها الدولية، مشيرًا إلى أن "القضية الفلسطينية ستكون ضمن أولوياته في الخارج"، موضحًا "سنعمل في الخارج من أجل القضايا العادلة وأولها القضية الفلسطينية".

وشكر سعيد الذي أعلن التليفزيون الرسمي فوزه في تلك الانتخابات، استنادًا إلى استطلاعات الرأي، الشباب الذي "فتح صفحة جديدة في التاريخ"، وأضاف "سأحمل الأمانة...الشعب يريد"، وتعهد باحترام الدستور وتطبيق القانون على الجميع.

من جانبه، قال المرشح الرئاسي ورجل الأعمال نبيل القروي، إنه سينتظر إعلان نتائج الانتخابات بشكل رسمي لاتخاذ الموقف الملائم.

وأضاف القروي أن نتيجة الانتخابات الرئاسية إذا ما تم إقرارها من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، متوقعة، نظرا لـ"عدم تكافؤ الفرص"، على خلفية وجوده في السجن في تهم بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال منذ أغسطس آب الماضي.

وأطلقت السلطات التونسية سراح القروي، قبل أيام من بدء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وحول حصول حزبه "قلب تونس" على المركز الثاني من حيث عدد المقاعد في البرلمان التونسي، قال القروي "نحن اليوم الكتلة الثانية في البلاد، اليوم يجب الدفاع عن مبادئنا، عن شعبنا، عن أكثر من مليون شخص صوتوا لنا، يجب أن نكون أوفياء للناس".

واحتفل الآلاف في وسط العاصمة التونسية بفوز قيس سعيد البالغ من العمر 61 عاما، فيما هنأت حركة النهضة التي حصدت أكثرية مقاعد البرلمان التونسي بنحو 51 مقعدًا من بين 217 مقعدًا، سعيد بالفوز برئاسة تونس ودعت أنصارها إلى المشاركة في الاحتفالات بثالث رؤساء تونس في أعقاب الإطاحة بزين العابدين بن علي في 2011.