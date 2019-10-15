دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل فنانون لبنانيون وعرب مع موجة حرائق التي اشتعلت في نطاقات واسعة في لبنان منذ فجر الثلاثاء، وأدت إلى نزوح مواطنين بالتزامن مع محاولة السلطات للتعامل معها.

وبحسب تقديرات لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (فاو) تعود لعام 2005، تغطي الغابات نحو 13% من مساحة لبنان.

وعاشت البلاد موجات من الحرائق الحرجة، كان أشدها ضررًا في أعوام 2007 و2009.

الحرائق منحت فنانين لبنانين الفرصة لتوجيه انتقادات شديدة إلى مسؤولي الحكومة والمُشرعين في مجلس النواب، فيما وصفها بعضهم بأنها "اغتيال لجنة لبنان"، فيما دعا فنانون عرب، كما المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، إلى تنظيم حفل غنائي تخصص عوائده لأسر المتضررين.

الفنان اللبناني راغب علامة رأى أن الحرائق "مُفتعلة"، أطفأتها "عدالة السماء" مع هطول الأمطار، حسب تعبيره.

ونشر علامة صورة من إحدى التظاهرات التي استخدمت فيها قوات الأمن سيارات تفريق المحتجين بمدافع المياه، مع تعليق: "شاطرين على الشعب"، في إشارة منه إلى إهمال معدات إطفاء الحرائق، لا سيما الطوافات التي يقول لبنانيون إنها لا لم تخضع للصيانة منذ وقت طويل.

وأضاف علامة: "في لبنان، وفي كل صباح نسمع عن عشرات، بل مئات الفضائح لكن لا وجود على الإطلاق لمن يحاسب... مجلس النواب وأجهزة الرقابة أين أنتم؟ صح النوم، لبنان يحترق، وسيفرح المسؤولون بموسم جديد للصفقات والشحادة على ظهر الشعب".

وقالت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي إن "طبيعة لبنان هي جنّته، والنار تغتالها بوحشية.. لازم الدولة كلها تستنفر لإنقاذ رئة لبنان!"، مُعتبرة أن ما يجري "أكبر حرام".

ومثلها، كتبت الفنانة هيفاء وهبي: "إنه لأمر محزن للغاية أن نرى غاباتنا الخضراء الجميلة تحترق في النيران وتتحول إلى رماد أسود".

ونشرت المغنية اللبنانية هبة طوجي مقطعًا من أغنيتها "بغنيلك يا وطني" التي أطلقتها في نهايات 2016. ويقول مطلعها: "انت اللي ساكن فيي مش قادراني انسيك، خوف هاجر وروح البعد يزيد جروح... كل اللي عم اسأله مين اللي بشعك، يا قمر العالي الحلو تبكي وعم اسمعك، هنن اللي شوهوك بحكمن هدروك".

في حين أثارت الحرائق حالة من الحزن لدى العديد من الفنانين العرب، بينهم المطربة المصرية أنغام، والإماراتية أحلام، والسورية أصالة، والممثلة المصرية رانيا يوسف، والممثل أحمد السقا والمطرب التونسي صابر الرباعي.