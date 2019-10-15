كذب عليها فتركته ولكنه رفض أن تكون لغيره فأحرقها.. أين ذهب نور هبة؟

مشوار: سلسلة قصص إنسانية في رواية الحياة. أبطالها أشخاص عاديون استطاعوا تقديم ما يفوق نطاق العادي برسم لوحة من المشاعر الإنسانية المختلفة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتقاطع قدرنا مع الكثير من العوامل الصغيرة والكبيرة، التي تغير مجرى حياتنا للأبد، مهما كانت بسيطة. فعدة ثواني مبكرة أو متأخرة من الممكن أن تنقذك أو تهلكك.

مصطلح تأثير الفراشة أو نظرية الفوضى هي مفهوم يناقش الاعتماد الحساس والمهم للحدث على الظروف الأولى المحيطة له، ففي حياة هبة، على سبيل المثال، تقاطع قدرها بشخص ومن ثم ارتباط ومن ثم شك وكذب، وبسبب واحدة أو عدة أو حتى كل تلك المحطات انتهى بها المطاف عند حادث أليم أخذ منها أغلى ما تملك.

هبة، كانت تعمل في صالون للنساء، فتتفنن بجمال المرأة وشعرها، مما يجعل المرآة حليفتها في معظم اليوم، ولكن كل ذلك تغير عندما تعرفت على الشاب الذي قرر أن يخطبها بعد أن تطلقت. اكتشفت الشابة المصرية، التي بدأت حياتها العملية حديثاً آنذاك، أن الشخص الذي ارتبطت به كان ينتحل هوية شخص آخر، مما دفعها إلى تركه وإكمال مسيرتها بعيداً عن الكذب. ولكن في بعض الأحيان لا نحصل على الأشياء التي نتمناها.

تمنت هبة لو أنه تركها ترحل في حال سبيلها لتعيش وتعيل عائلتها وابنها الصغير، ولكنه قرر الانتقام والتأكد من أنها إذا لن تكون له فلن تكون لغيره.

كانت تسير إلى عملها كعادتها، ولكن سكتها وسكته التقيتا عن سبق إصرار وترصد من قبله، ففي نقطة اللقاء، حدث ما لم يكن بالحسبان، ورمى خطيب هبه السابق على وجه الشابة مياه نار ليحرقها تماماً.

مشوارنا لليوم في حياة هبة وقصتها لا يعود بنا إلى ماضي الشابة فحسب، بل يأخذنا بين طيات صفحاته، لينزع الستار عن سلسلة من الأحداث المترتبة على حادث أليم وتغير ضحية رفضت الاستسلام والتقوقع في الظلام الذي سكنته وسكنها لفترة من الفترات.