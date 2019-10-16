إسطنبول، تركيا (CNN)-- قال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية ماريفان قاميشلو، إن مدينة رأس العين في شمال شرق سوريا، شهدت أعنف "الغارات الجوية والقصف المدفعي ونيران الهاون" منذ بدء "عملية نبع السلام" التركية العسكرية في شرق نهر الفرات، وأضاف قاميشلو، في تصريحات لـCNN، أن "مقاومة قوات سوريا الديمقراطية، شرسة للغاية ومستمرة منذ مساء الثلاثاء".

وتعد مدينة رأس العين، من المدن الاستراتيجية في شمال شرق سوريا، ووفقا للمتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، فإن 12 شخصًا قتلوا، الاثنين، في وسط مدينة رأس العين وأصيب أكثر من 70 آخرين، لكنه أشار إلى أن عدد من السكان لا يزالون داخل المدينة ولم يتمكنوا من الفرار منها بسبب شدة الهجمات التركية.

وأضاف قاميشلو، أن قوات سوريا الديمقراطية، "تصدت بنجاح لعدد من الهجمات التركية في مدينة عين عيسى"، لافتًا إلى أن قواته قاتلت لتدمير 3 مركبات تركية واستولت على واحدة، في مدينة عين عيسى، على حد وصفه.