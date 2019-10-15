إسطنبول، تركيا (CNN)-- قال المتحدث الإعلامي باسم قوات سوريا الديمقراطية إن ما لا يقل عن 75 مدنياً قُتلوا وأصيب أكثر من 450 آخرين، منذ إطلاق عملية تركيا العسكرية، الأربعاء الماضي في شمال سوريا.

وأضاف ماريفان كاميشلو لـCNN أن 20 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، قتلوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما امتنع عن ذكر إجمالي عدد القتلى بين قواته، لاعتبارات عسكرية.

وأوضح المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أن الاشتباكات العنيفة كانت مستمرة، الثلاثاء، حول مدينة رأس العين، بما في ذلك الغارات الجوية والقصف من قبل الجيش التركي ووكلائه المحليين، مؤكدًا أن المقاتلين الأكراد "تمكنوا من صد هجوم" على المدينة ليلة الاثنين.

وأضاف كاميشلو أن الجماعات المدعومة من تركيا، استهدفت نقاط التفتيش التابعة لمجلس منبج العسكري بالقرب من مدينة منبج، مدعياً ​​أن القوات الكردية "تمكنت من صد الهجوم" لكن القصف استمر في قرية العيسيلة القريبة من المدينة.