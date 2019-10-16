ترامب: الأكراد يعرفون كيف يقاتلون.. وهم أكثر أمانًا الآن

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الأكراد "أكثر أمانًا الآن"، وذلك على الرغم من القرار الأخير بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، حيث كانت الولايات المتحدة تقاتل إلى جانب الأكراد في المنطقة.

وأوضح ترامب، في مكتبه بالبيت الأبيض خلال اجتماعه مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، "جنودنا ليسوا في ضرر، كما ينبغي أن يكونوا، لأن دولتين تقاتلان على أرض لا علاقة لنا بها. والأكراد أكثر أمانًا الآن"، وأضاف "يعرف الأكراد كيف يقاتلون وكما قلت، إنهم ليسوا ملائكة".

وتابع الرئيس الأمريكي "لكنهم قاتلوا معنا. لقد دفعنا الكثير من المال للقتال معنا وهذا جيد. لقد قاموا بعمل جيد عندما قاتلوا معنا".

وفيما يتعلق بالعملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، قال ترامب إن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سيجتمع بممثلي الولايات المتحدة، في إشارة إلى زيارة نائب الرئيس مايك بينس ووزير الخارجية بومبيو، إلى تركيا، الأسبوع المقبل، مؤكدًا أنه لا يتوقع أن تعلن تركيا وقفًا لإطلاق النار.