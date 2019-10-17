رئيس البرلمان الأوروبي يدعو لتعليق محادثات عضوية تركيا في الاتحاد

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- دعا رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، إلى تعليق المحادثات حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في ضوء العملية العسكرية التي بدأتها قبل أسبوع في شمال شرق سوريا.

وقال ساسولي، في مؤتمر صحفي، الخميس، "فيما يتعلق بوضع انضمام تركيا، فأنت تعلم أن البرلمان الأوروبي قد أعلن وجهات نظره. يجب إلغاء هذا الإجراء. لا يمكننا قبول الإجراءات الخاصة بالدول التي تتصرف بهذه الطريقة".

وأضاف ساسولي أن "الاتحاد الأوروبي ليس قلقًا جدًا من تصرفات تركيا فحسب، بل إنه غاضب جدًا أيضًا".

وتابع رئيس البرلمان الأوروبي، "هذه ليست عملية شرطة ولكن عملا حربيا تقوم به دولة عضو في الناتو"، "علينا أن نفعل ما هو ضروري للتأكد من توقف التدخل العسكري التركي".

وأشار إلى أن فرض عقوبات أشد على تركيا قد يكون ضروريًا، قائلاً: "يمكن للاتحاد الأوروبي أن يفعل الكثير من وجهة نظري من الناحية الاقتصادية، على سبيل المثال، العقوبات الأكثر صرامة التي أعلنت عنها اليوم".

وتجري تركيا مفاوضات حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005.