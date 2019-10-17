منقبة سعودية تشكو "مضايقات" في موسم الرياض.. وتركي آل الشيخ يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فتاة منقبة سعودية تشكو ما وصفته بـ"المضايقات" خلال عملها كمنظمة في موسم الرياض.

وقالت الفتاة السعودية في مقطع الفيديو: "السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير، معكم ريم الحازمي من موسم الرياض وبالتحديد من المربع، المفروض أن أكون منظمة في هذا الموسم وفعلا اتصلوا علي الشركة وجيت للتنظيم ولكن للأسف بعض الشخصيات الي تحتقر أو ما تبي الناس المنقبات فهم يسون أشياء كثيرة قاعدة تضايقنا في هذا المكان.."

وتابعت الحازمي قائلة: "أنا أمس كنت واقفة على رجلي والحمد لله من الزوار ومن الإدارة في الشركة ألي أنا معهم منظمة ما حد اشتكى مني بالعكس كانوا يثنون علي وكانوا واقفين معي كلهم لكن للأسف بعض الشخصيات وأحددهم بالتحديد الي هو مدير الي ما انا قادر اوصله أو اتحدث معه رافض اليوم ومانعني منعا تاما اني انا اشتغل عند أي مطعم بحكم أني انا لابسة نقاب يعني لازم أكون شايلة النقاب لأن هو يبي يستعرض فيني وأنا هذا الشيء لا أرضاه وهذه الرسالة أتمنى أنها توصل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ وتوصل للشعب كلهم.."

من جهته أعاد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، نشر مقطع الفيديو على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق كتب فيه: "الان حالاً سيتم فتح تحقيق في موضوع! وسيحاسب المسؤول".