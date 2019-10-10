أضخم زائر يصل إلى السعودية بمناسبة موسم الرياض.. ما هو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في مقطع فيديو نُشر على موقع "تويتر"، وثّق حساب الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، لحظات وصول أحد أضخم زوار موسم الرياض.

وأرفقت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية مقطع الفيديو بتعليق: "أضخم الحيوانات النادرة لـ(رياض سفاري) قد وصل، والكثير من المفاجآت بموسم الرياض قريباً".

ويوثق مقطع الفيديو، الذي تصل مدته إلى حوالي دقيقة واحدة، مراحل نقل فيل عبر طائرة شحن من إيطاليا إلى السعودية، حيث أعاد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، نشر هذا الفيديو عبر حسابه، ليُلاقي تفاعلاً بين العديد من المغردين.

ونالت فكرة إحضار فيل من إيطاليا إعجاب البعض، إذ تمنى أحدهم أن يتمكن من تصويره.

ويُذكر، أن موسم الرياض يحتضن العديد من الفعاليات المتنوعة والتجارب الترفيهية المختلفة، بحيث تسنح للأهالي فرصة المشاركة بها مع عائلاتهم.

ومن المناسبات التي تأتي ضمن موسم الرياض هي فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي. بالإضافة إلى فعاليات نسائية مختلفة في 12 منطقة، وغيرها.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، ستُقام فعاليات موسم الرياض، وهي أكبر مواسم السعودية، خلال الفترة من 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول 2019.