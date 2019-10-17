"هيئة الانتخابات" في تونس تعلن فوز قيس سعيد بالرئاسة رسميًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الخميس، فوز المترشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد بمنصب رئيس الجمهورية بصفة نهائية، وذلك بعد استيفاء آجال الطعون وعدم تقديم أي طعن للمحكمة الإدارية.

وأضاف رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، في مؤتمر صحفي، أن عمليات الاقتراع والفرز وتجميع الأصوات أدّت إلى حصول المرشح قيس سعيّد على مليونين و777 ألف و931 صوتا أي بنسبة 72.71 %، فيما تحصّل المترشّح نبيل القروي على مليون و42 ألف و894 صوتا أي بنسبة 27.29 % من مجموع 3 ملايين و820 و825 منتخبًا.

وصادقت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، على القرار المتعلّق بالنتائج النهائية لانتخابات الرئاسة، وراسلت البرلمان التونسي لتحديد موعد للجلسة العامّة المتعلّقة بتأدية الرئيس الجديد لليمين الدستورية.