تركيا: قررنا تعليق العملية العسكرية في شمال سوريا وليس وقفها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أغلو، إن بلاده قررت "تعليق" العملية العسكرية في شمال سوريا وليس وقفها، وأكد في مؤتمر صحفي، الخميس، في أعقاب إعلان نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس من أنقرة وقف العملية، أن تركيا اتفقت مع الولايات المتحدة على أن تركيا ستسمح لوحدات حماية الشعب الكردية بالانسحاب من المنطقة الآمنة في شمال سوريا.

واعتبر وزير الخارجية التركي، أن العملية العسكرية في شمال سوريا، حققت أهدافها، مشددًا على موقف بلاده بإقامة منطقة آمنة بعمق 32 كيلومترًا داخل الأراضي السورية.

في السياق نفسه، قال مسؤول تركي كبير لـCNN ، الخميس، إن تركيا حصلت على "ما يريدونه بالضبط" من الاجتماع مع نائب الرئيس مايك بينس.

وأضاف المسؤول التركي الكبير، أن "الإرهابيين" سوف ينسحبون من "المنطقة الآمنة" في غضون خمسة أيام وأن تركيا ستفرض سيطرتها على المنطقة بعد ذلك.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس أردوغان بالرئيس فلاديمير بوتين في سوتشي في وقت قريب من سريان مفعول وقف إطلاق النار.