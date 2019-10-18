تابوت ذهبي مسروق يعود إلى مصر بعد 8 سنوات من تهريبه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الطيران المدني في مصر عن قرارين اتخذتهما في أعقاب الضجة التي أثارها الفنان المصري، محمد رمضان وظهوره في مقطع فيديو نشره على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي داخل قمرة القيادة في طائرة خلال رحلة للمشاركة بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وأصدر وزير الطيران المدني المصري تعليماته إلى سلطة الطيران المدني، وفقا لتقرير التلفزيون المصري الرسمي، أنه وبناء على نتائج التحقيقات وبعد التأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران المدني المصري اتخذت الوزارة إجراءات رادعة حيال ما حدث من أفعال مستهترة وغير مسئولة، وهي:

القرار الأول:

- إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أيه أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية.

القرار الثاني:

- سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

وفي تغريدة رد محمد رمضان على تقرير بثته قناة الجزيرة القطرية، قال فيها: "تاني يا جزيرة؟! فين ضمييير المهنة يا مُحترمين كفاية تضليل بقى".