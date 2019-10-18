اشتباكات متصاعدة في وسط بيروت بين قوات الأمن والمتظاهرين

نشر الجمعة ، 18 أكتوبر / تشرين الأول 2019

بيروت، لبنان (CNN)-- تصاعدت الاشتباكات في وسط العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الجمعة، حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع، لتفريق الحشود الكبيرة التي تجمعوا خارج المقر الحكومي في ساحة رياض الصلح.

وأضرم المتظاهرون النيران وحطموا واجهات محال تجارية في أجزاء من وسط المدينة في الحي التجاري الكبير.

وغطت غيوم الدخان المنطقة بينما استمر المتظاهرون في مواجهة شرطة مكافحة الشغب وردد المتظاهرون هتافات تطالب بإقالة الحكومة.

ونشرت قوات الأمن مدافع المياه، لتفريق المتظاهرين، وبحسب مراسل CNN، فإن عناصر قوات الأمن اعتدت بالضرب على متظاهرين.

وعبر المتظاهرون عن رفضهم للمهلة التي منحها رئيس الوزراء سعد الحريري لحكومته والأطراف السياسية في لبنان لتقديم إصلاحات ترضي الشعب اللبناني، على حد وصفه.

وبدأت الاحتجاجات المطالبة بـ"إسقاط النظام"، مساء الخميس، على خلفية قرارات اقتصادية تقضي بفرض ضرائب جديدة.