قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في وسط بيروت

نشر الجمعة ، 18 أكتوبر / تشرين الأول 2019

مظاهرات الجمعة تتواصل في لبنان احتجاجاً على الضرائب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت قوات الأمن اللبنانية، الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين في ساحة رياض الصلح في بيروت، الجمعة.

وكانت أعداد المتظاهرين في ساحة رياض الصلح، أمام مقر الحكومة اللبنانية، تزايدت بشكل كبير، في أعقاب خطاب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب بإقالة حكومة الحريري، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء، مهلة 72 ساعة، لتقديم إصلاحات ترضي الشعب اللبناني، على حد تعبيره.

وبحسب مراسل CNN بالعربية، وقعت أعمال شغب في وسط بيروت وأضرم متظاهرون النار، وردد المتظاهرون في وسط بيروت، هتافات تطالب بإقالة الحكومة اللبنانية.