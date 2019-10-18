أعمال شغب وهتافات تطالب برحيل الحكومة في بيروت بعد خطاب الحريري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أول رد فعل على خطاب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، عبر عشرات المتظاهرين في وسط بيروت عن رفضهم وغضبهم مما ورد في خطاب الحريري.

وبحسب مراسل CNN بالعربية، وقعت أعمال شغب في وسط بيروت وأضرم متظاهرون النار، للتعبير عن رفضهم لما جاء في الخطاب، والذي أمهل فيه الحريري حكومته والأطراف السياسية في لبنان 72 ساعة لتقديم إصلاحات ترضي الشعب اللبناني.

وتوجه عشرات المتظاهرين بوسط بيروت، على ساحة رياض الصلح في مواجهة مبنى الحكومة، في أعقاب الخطاب.

وردد المتظاهرون في وسط بيروت، هتافات تطالب بإقالة الحكومة اللبنانية.

وكان آلاف اللبنانيين، تظاهروا، الجمعة، في شوارع العاصمة بيروت للمطالبة بـ"إسقاط النظام"، بحسب الهتافات التي يرددها المتظاهرون، وبدأت المظاهرات، في وقت متأخر من مساء الخميس، احتجاجا على قرارات اقتصادية بفرض ضرائب جديدة، وللمطالبة بمكافحة الفساد.