المتظاهرون يقطعون الطرق المؤدية إلى مطار بيروت الدولي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أغلق المتظاهرون الغاضبون جميع الطرق المؤدية إلى مطار بيروت الدولي يوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

وأضافت الوكالة أن قوات الأمن والجيش تنتشر بكثافة على الطريق المؤدي إلى المطار، بينما يحرق المحتجون عددًا كبيرًا من الإطارات وفروع الأشجار لمنع أي حركة مرور من الذهاب إلى المطار.

وحثت وزيرة الداخلية والبلديات، ريا الحسن، المتظاهرين، الجمعة، على تجنب تخريب الممتلكات العامة.

وقالت في حسابها على تويتر، الجمعة، "أكرر لجميع المواطنين المشاركين في الاحتجاجات المستمرة أن حرية التظاهر والتعبير عن مطالبهم هي حق مقدس يكفله الدستور. وفي هذا السياق، أحث الحسن جميع المتظاهرين على عدم تخريب الممتلكات العامة والخاصة وتجنب إغلاق الطرق وحركة المرور، لأن هذا يتناقض تمامًا مع أخلاقيات المواطنين اللبنانيين ".

وتظاهر آلاف اللبنانيين، الجمعة، في شوارع العاصمة بيروت، وذلك احتجاجا على قرارات اقتصادية بفرض ضرائب جديدة، وذلك امتدادًا للمظاهرات التي بدأت في وقت متأخر من مساء الخميس.