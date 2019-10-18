3 رؤساء حكومة سابقين في لبنان يصدرون بيانا مشتركا بـ3 إعلانات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر 3 رؤساء حكومات سابقين بلبنان بيانا مشتركا تناولوا فيه الأوضاع التي تشهدها البلاد ومحذرين من "محاولات البعض للتنصل من المسؤولية وإلقائها على عاتق سعد الحريري".

وقال الرؤساء السابقون وهم نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام في بيانهم المنشور على وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "دخل لبنان منعطفا دقيقا في ظل ازمة سياسية تلوح في الافق بالتزامن مع غضب شعبي نتفهمه، نتيجة الازمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعيشها الوطن واللبنانيون. وكان لافتا ان ما يجري سبقته مواقف تصعيدية لأفرقاء كانوا ولا يزالون مشاركين اساسيين في السلطة منذ وقت طويل، هؤلاء هم من رفع سقف المواجهة بالتحريض المباشر على ’قلب الطاولة‘ على الجميع".

وأضاف البيان: "في هذه الاجواء بات واضحا ان هناك محاولات من قبل البعض للتنصل من مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع والبحث عن حلول للازمات الراهنة، ووضع المسألة كلها على عاتق رئيس الحكومة. وهذا التوجه بتزامن مع نهج متكرر لفرض تجاوزات دستورية تستهدف بالدرجة الاولى مقام رئاسة الحكومة ودور رئيس الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعا".

وأعن الرؤساء السابقون عن 3 أمور جاءت كالتالي:

أولا:

التفهم المطلق للتحرك الشعبي الذي يعبّر عن صرخة وجع من الازمات الخانقة التي يشهدها لبنان، ودعوة جميع المواطنين الى الحفاظ على سلمية التحرك وعدم الانجرار في انفعالات تسيء الى الشعارات النبيلة التي يعبرون عنها.

ثانيا:

مناشدة جميع القيادات السياسية وعي دقة الوضع وعدم إطلاق المواقف التصعيدية والانفعالية التي لا طائل منها، والتعاون على كلمة سواء لمعالجة الازمات الراهنة وملاقاة المواطنين الموجوعين بمعيشتهم وحياتهم وقوتهم.

ثالثا:

التضامن الكامل مع دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في هذه المحنة، والوقوف الى جانبه في ما يقرره للخروج من الازمة الراهنة، ورفض اي محاولة لاستفراده عبر تحميله مسؤولية الازمات كلها وعدم ايجاد الحلول لها.