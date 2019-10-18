دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تتوجه الأنظار إلى كلمة مرتقبة لرئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري للتعقيب على المظاهرات التي شهدتها عدة مدن لبنانية احتجاجا على السياسات التقشفية الحكومية وفرض رسوم على "واتساب".

رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، قال في بيان نشر على موقع الحزب: "وجّه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع‏ دعوة صادقة الى رئيس الحكومة سعد الحريري لاستقالة هذه ‏الحكومة نظراً لفشلها الذريع في وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية ‏والمعيشية في البلاد مما أوصلنا الى الحالة التي نحن فيها".

وتابع قائلا: "أنا أعلم مدى الجهود التي بذلها الرئيس الحريري في سبيل استدراك ‏الوضع، ولكن الأكثرية الوزارية، ويا للأسف، كانت في مكان آخر.. أفضل ما يمكن ان يقدّمه الرئيس الحريري في هذه اللحظات ‏الحرجة والعصيبة هو تقديم استقالة هذه الحكومة تمهيدا لتشكيل حكومة ‏أخرى مختلفة تماما وجديدة تماما تستطيع قيادة عملية النهوض ‏الاقتصادي المطلوبة في البلد".

وفي تصريح مساء الخميس، قال جعجع: "انه أمر مؤسف أن نرى البلاد بهذه الحالة والمؤسف أكثر أننا حذرنا كثيرا بالأشهر الاخيرة من الوصول الى هنا، وطالبنا مرات عدة بحكومة جديدة مختلفة جدا مؤلفة من اخصائيين وتقنيين تستطيع اعطاء صورة مغايرة عن لبنان وتعيد الثقة وتبدأ بعملية النهوض الاقتصادي من جديد".