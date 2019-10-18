دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، أول تغريدة له عن العمليات العسكرية التركية في الشمال السوري والتي أطلقت عليها أنقرة اسم "نبع السلام" موجها انتقادات لجامعة الدول العربية عقب الاجتماع الأخير الذي عقدته لبحث هذا الملف.

وقال رئيس الوزراء القطري الأسبق على صفحته الرسمية بتويتر: "ها قد اتفقت تركيا وأمريكا بخصوص الشريط الحدودي ويتضح من ذلك للأسف الشديد ضحالة التقديرات العربية والبيان الصادر من الجامعة التي لم يعد لها مصداقية لا في الشارع العربي ولا العالمي ولا حتى من المجتمعين أنفسهم والسبب انها لم تعالج قضاياها الأساسية في العالم العربي ولست بصدد تعدادها.."

وتابع قائلا: "ناهيك عن عدم العدالة والمصداقية في أن تكون حكم في أي خلاف عربي، والسبب أنها تبني سياستها بأسلوب غير واقعي ويتضح الآن أن دخول تركيا إلى الشريط الحدودي كان بموافقة أمريكية روسية إيرانية سورية".

ويذكر أن تغريدة الشيخ حمد بن جاسم تأتي بعد ساعات على إعلان أنقرة وواشنطن وقف العمليات العسكرية على الشريط الحدودي الشمالي بسوريا بعد مباحثات مكثفة امتدت لـ8 ساعات أجراها مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مع المسؤولين الأتراك في أنقرة.