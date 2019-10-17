دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أول تعليق له على الاتفاق بين بلاده وتركيا حول وقف العملية العسكرية في شمال سوريا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة له، إنه "يوم عظيم للأكراد وتركيا"، مضيفًا أنه "لا داعي للعقوبات" التي كانت ستفرضها بلاده على تركيا، على خلفية العملية العسكرية منذ أكثر من أسبوع.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن بلاده "لم تتخل عن الأكراد"، فيما يتعلق بالعملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

وأوضح ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه "لم يكن ليحدث قبل 3 أيام"، معتبرًا أن الاتفاق يعد انتصارًا للولايات المتحدة الأمريكية.

وقدم الرئيس الأمريكي الشكر لنظيره التركي رجب طيب أردوغان واصفًا إياه بـ"الصديق المقرب".

وحسبما أعلن وزير الخارجية التركي، فإن بلاده، "ستعلق" عملياتها العسكرية في شمال شرق سوريا خلال 5 أيام، على أن تنسحب المجموعات الكردية المسلحة من المنطقة الآمنة بعمق 32 كيلومترًا داخل الأراضي السورية.

وأوضح وزير خارجية تركيا، أن بلاده ستراقب التزام المجموعات الكردية بالاتفاق، معتبرًا أن أنقرة حققت أهدافها من العملية العسكرية.