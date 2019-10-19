أردوغان سيبحث وجود الجيش السوري في منطقة عمليات تركيا مع بوتين

"بينامو تحت القصف".. هذا ما قاله فارّون من سوريا إلى العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، أنه سيحاول إيجاد حل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لوجود الجيش السوري في مناطق عمليات الجيش التركي شمال شرق سوريا، وفقا لوكالة الأناضول الرسمية التركية.

وقال أردوغان: "قوات النظام المحمية من روسيا تتواجد في جزء من منطقة عملياتنا وستناول هذه المسألة مع بوتين.. علينا إيجاد حل".

وأضاف الرئيس التركي قائلا: "بشأن قوات النظام في منطقة العملية: في حال تم التوصل لحل كان بها، وإلا فإننا سنواصل تنفيذ خططنا".

وقال أردوغان حول الاتفاق مع أمريكا والمهلة التي أعطتها تركيا: "في حال عدم الوفاء بالتعهدات المقدمة لبلادنا، لن ننتظر كما في السابق، وسنواصل العملية بمجرد انتهاء المهلة التي حددناها".

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده ستواصل عملياتها في سوريا إذا لم ينجح الاتفاق مع واشنطن، مشيرا إلى أن الجيش التركي سيواصل "سحق رؤوس الإرهابيين" بعد الـ120 ساعة، في هذه الحالة.