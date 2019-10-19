دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تسارعت وتيرة الأحدث التي يشهدها لبنان، الجمعة، بعد المظاهرات التي خرجت للتنديد بسياسات التقشف وفرض الضرائب والمطالبة باستقالة الحكومة.

سعد الحريري خلال الكلمة التي ألقاها للشعب اللبناني

إدلاء جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني بكلمة استبق فيها الكلمة التي كانت مرتقبة لرئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري وفحوى ما قاله أثار العديد من التكهنات بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ذهب البعض إلى القول بأن ما صرح به كان "تهديدا مبطنا" للحريري.

صورة أرشيفية لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل

الحريري في كلمته أمهل الحكومة والشركاء 72 ساعة لوضع حلول للأزمة، مؤكدا بأنه "سيكون هناك كلام آخر" إذا انقضت المهلة وهو أيضا ما تطرق له نشطاء متسائلين عما يمكن للحريري القيام به وما البدائل المتوفرة لديه.

على الصعيد الآخر قال باسيل في كلمة ألقاها من قصر بعبدا: "لا اتحدث كي تخرج الناس من الشارع فهذا حقها بل كي نتفادى معا الاسوأ طالما الفرصة متاحة: رئيس الحكومة مستعد والسيد حسن معنا وتحدثنا بهذا الموضوع اكثر من سبع ساعات وموقفه واضح والرئيس بري مع ورقة بعبدا والحلول حاضرة.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا ما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي: