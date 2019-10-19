مسؤول تركي لـCNN: قوات حماية الشعب ترفع "الأصبع الاوسط" لترامب

"بينامو تحت القصف".. هذا ما قاله فارّون من سوريا إلى العراق

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية ((CNN—أكد مسؤول تركي رفيع لـCNN، السبت، أن بلاده كانت خلف الاتفاق المبرم بين أنقرة وواشنطن لإيقاف الاشتباكات مؤقتا شمال سوريا، مضيفا إن بلاده لن تخرق اتفاقا يعجبها، ومتهما القوات الكردية بنشر معلومات خاطئة للانتقام من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وردا على الأنباء التي تحدثت عن إعاقة تركيا أو الجيش السوري الوطني، المدعوم من تركيا، انسحاب القوات الكردية من المناطق التي تعتزم تركيا إقامة المنطقة الآمنة فيها شمال سوريا، نغى المسؤول التركي هذه الادعاءات.

وأشار المسؤول التركي إلى أن هذه الادعاءات "معلومات مغلوطة" ينشرها مقاتلو قوات حماية الشعب الكردية والتي ترفع "الأصبع الأوسط" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حد تعبيره.

وأضاف المسؤول قائلا إن بلاده والولايات المتحدة الأمريكية "على الصفحة نفسها"، وتابع: "الجيش التركي وفر معلومات دقيقة ومن ضمنها التنسيق مع الولايات المتحدة لتنظيم انسحاب قوات حماية الشعب".

وأكد المسؤول التركي أن بلاده كانت خلف الاتفاق التركي الأمريكي بنسبة 100%، منوها إلى أن أنقرة حصلت على كل ما تريده على طاولة المفاوضات.

وقال المسؤول في هذا الصدد: "الرئيس أردوغان والرئيس ترامب أظهرا قيادة حقيقة بالتوصل إلى هذا الاتفاق، فمن غير المنطقي أن نخرق اتفاقا يعجبنا".

ورأى المسؤول التركي أن قوات حماية الشعب تحاول نشر معلومات مغلوطة لتدمير الاتفاق التركي الأمريكي من أجل الانتقام من ترامب.