شاهد على ماذا استيقظ اللبنانيون من آثار المظاهرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لمتظاهرين لبنانيين يرددون "كلن يعني كلن ونصرالله واحد منن"، وذلك في أعقاب إلقاء الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، كلمة تطرق فيها إلى المظاهرات التي تشهدها البلاد.

نصرالله قال في كلمته التي نشرتها قناة المنار التابعة لحزب الله: "لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية لأنها اذا استقالت ليس معلوما ان تتشكل حكومة في سنة او سنتين.. لتستمر هذه الحكومة لكن بروح جديدة ومنهجية جديدة واخذ العبرة مما جرى على مستوى الانفجار الشعبي.. ليست المشكلة في الحكومة وما هي الحكومة بل في المنهجية، اذهبوا الى خطة ليضحي فيها الجميع الاغنياء والفقراء والزعماء والبنوك".

وأضاف: "اقول للقوى السياسية التي تريد الان في هذا التوقيت السيء والحساس ان تخوض معركة اسقاط “العهد” انتم تضيعون وقتكم ووقت البلد و’العهد‘ لا تستطيعون اسقاطه.. باللحظة الحالية ندعو الى التعاون بين مكونات الحكومة والتضامن وعدم الهروب من المسؤولية ومن يهرب من تحملها امام الوضع القائم يجب ان يحاكم خصوصا اولئك الذين اوصلوا البلد الى هذا الوضع الصعب.."

ونبه نصرالله قائلا: "بالوضع الحالي هناك خطران كبيران الخطر الاول هو الانهيار المالي والاقتصادي والخطر الثاني هو خطر الانفجار الشعبي.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على كلمة نصرالله: