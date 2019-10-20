نشر الأحد ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2019

بعد استقالة 4 وزراء.. التظاهرات في لبنان مستمرة

شاهد على ماذا استيقظ اللبنانيون من آثار المظاهرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، رفض حزبه للورقة الاقتصادية المقدمة من رئيس الحكومة، سعد الحريري، مشددا على أن وزراءه لا يمكن أن يبقوا في الحكومة بوجود وزير الخارجية جبران باسيل.

وقال جنبلاط في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية نقلتها وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية: "طرحنا ورقة اقتصادية، لكن لابد من الإصلاح من الداخل وتعديل وزارات أساسية".

وأضاف زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي قائلا: " بعض الوزراء يجب أن يتنحوا ولا يمكننا البقاء معهم في الحكومة"، مطالبا باسيل بالتنحي عن منصبه.

وأكد جنبلاط أن حزبه رفض الورقة الاقتصادية المقدمة من الحريري، داعيا إلى إجراء انتخابات نيابية على قاعدة نظام انتخابي جديد.

وأكد زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي أن حزبه سيشارك في الاجتماع الوزاري، الإثنين، على أساس الورقة المقدمة من قبله، وطالب حزب الله بتفهم غضب الشارع ورفع الغطاء عن باسيل ، واصفا الأخير بـ"رمز الاستبداد الحكومي"، على حد تعبيره.