دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دعا وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، مناصريه إلى التحرك السلمي ضد ما وصفه بـ"العهد الذي خرب كل شيء" وذلك في الوقت الذي يشهد فيه لبنان مظاهرات ضد إجراءات التقشف الحكومية وفرض ضرائب.

جاء ذلك في تغريدة لجنبلاط على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "يحاول العهد من خلال رجله القوي أن يرمي المسؤولية على الغير وهو الذي عطل كل المبادرات الإصلاحية الممكنة وحرض عليها مستخدما كل الوسائل.. إلى الرفاق والمناصرين ادعو الى التحرك الهادئ السلمي ضد هذا العهد الذي خرب كل شيء واستأثر بكل شيء.. نتحرك في مناطقنا لعدم خلق حساسيات".

وكان 3 رؤساء حكومة سابقين في لبنان، هم نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام في نشروا بيانا مشتركا قالوا فيه وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "دخل لبنان منعطفا دقيقا في ظل ازمة سياسية تلوح في الافق بالتزامن مع غضب شعبي نتفهمه، نتيجة الازمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعيشها الوطن واللبنانيون. وكان لافتا ان ما يجري سبقته مواقف تصعيدية لأفرقاء كانوا ولا يزالون مشاركين اساسيين في السلطة منذ وقت طويل، هؤلاء هم من رفع سقف المواجهة بالتحريض المباشر على ’قلب الطاولة‘ على الجميع".

وأضاف البيان: "في هذه الاجواء بات واضحا ان هناك محاولات من قبل البعض للتنصل من مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع والبحث عن حلول للازمات الراهنة، ووضع المسألة كلها على عاتق رئيس الحكومة. وهذا التوجه بتزامن مع نهج متكرر لفرض تجاوزات دستورية تستهدف بالدرجة الاولى مقام رئاسة الحكومة ودور رئيس الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعا".